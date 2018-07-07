Банда похитителей и вымогателей пойдёт под суд в Новосибирске

Кемеровчан будут судить в Новосибирске за похищение предпринимателя и вымогательство у него крупной суммы денег.

Эта история произошла в мае прошлого года. Организатором преступления стал 32-летний житель Кузбасса, который долгое время общался с бизнесменом и знал, когда он приедет в столицу Сибири.

«Для совершения задуманного организатор привлёк четверых своих друзей. Скрывая свои лица под чёрными масками, злоумышленники схватили бизнесмена, посадили его в машину, нанесли несколько ударов рукояткой пистолета по голове и по спине, после чего перевезли его в лесной массив», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Предпринимателя заставили позвонить своему партнёру и попросить передать деньги. В результате похитители получили 300 тысяч рублей. Также они заставили мужчину перевести с помощью мобильного приложения им на счёт 144 тысячи рублей. Но и на этом преступники не остановились.

Похищенный бизнесмен рассказал им, что ему на счёт в ближайшее время поступит 2 млн рублей. Чтобы заполучить и эти деньги, они увезли мужчину на арендованную квартиру в Бердске. Позже стало известно, что деньги поступят позже. Похитители решили отпустить мужчину с условием, что он переведёт деньги сразу после их поступления. Они убеждали его, что являются сотрудниками правоохранительных органов, и в случае невыполнения их требований подкинут ему наркотики и посадят в тюрьму.

Как только предприниматель оказался на свободе, он сразу же обратился в полицию. Преступников удалось задержать в Кемеровской области. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, трое мужчин организовали нелегальный центр реабилитации для наркозависимых в Новосибирской области, где насильно держали людей взаперти на деньги родственников.