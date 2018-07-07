2 балла
+21 °C
Курс ЦБ:
63,12
73,9

Банда похитителей и вымогателей пойдёт под суд в Новосибирске

 7 июля, 15:32
были упомянуты
подходящие темы
Банда похитителей и вымогателей пойдёт под суд в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

Кемеровчан будут судить в Новосибирске за похищение предпринимателя и вымогательство у него крупной суммы денег.

Эта история произошла в мае прошлого года. Организатором преступления стал 32-летний житель Кузбасса, который долгое время общался с бизнесменом и знал, когда он приедет в столицу Сибири.

«Для совершения задуманного организатор привлёк четверых своих друзей. Скрывая свои лица под чёрными масками, злоумышленники схватили бизнесмена, посадили его в машину, нанесли несколько ударов рукояткой пистолета по голове и по спине, после чего перевезли его в лесной массив», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Предпринимателя заставили позвонить своему партнёру и попросить передать деньги. В результате похитители получили 300 тысяч рублей. Также они заставили мужчину перевести с помощью мобильного приложения им на счёт 144 тысячи рублей. Но и на этом преступники не остановились.

Похищенный бизнесмен рассказал им, что ему на счёт в ближайшее время поступит 2 млн рублей. Чтобы заполучить и эти деньги, они увезли мужчину на арендованную квартиру в Бердске. Позже стало известно, что деньги поступят позже. Похитители решили отпустить мужчину с условием, что он переведёт деньги сразу после их поступления. Они убеждали его, что являются сотрудниками правоохранительных органов, и в случае невыполнения их требований подкинут ему наркотики и посадят в тюрьму.

Как только предприниматель оказался на свободе, он сразу же обратился в полицию. Преступников удалось задержать в Кемеровской области. Им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Напомним, трое мужчин организовали нелегальный центр реабилитации для наркозависимых в Новосибирской области, где насильно держали людей взаперти на деньги родственников.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 июня, 16:23 • статья

«Дело Собчака» в Новосибирске

Премьерный показ широко обсуждаемой картины в Новосибирске состоялся в кинотеатре «Победа» в четверг, 14 июня
 4 июня, 13:09 • статья

Киднеппинг по-сибирски

В Новосибирске волонтёры сняли фильм-эксперимент о том, насколько легко похитить практически любого ребёнка. В съёмках приняли участие реальные семьи с детьми, многие из которых согласились уйти с незнакомцами, а проходящие мимо горожане ничего не предприняли.
 3.02.2017, 11:28 • статья

Главное — манёвры: как выселить из аварийного жилья

Как и какими методами новосибирские чиновники борются с молодой мамой двоих детей, отстаивающей свои жилищные права.
самое популярное
 28 июня, 14:13 • новость

Полтергейст в машине попал на камеру наблюдения в Новосибирске

Новосибирская программа «Безопасный дом» опубликовала видео, на котором неведомая сила разбивает стекло в пустой машине.
 27 июня, 14:51 • новость

«Возьми её или 200 тысяч» — томский работодатель выпустил скандальное видео

Крупная томская компания в поисках 100 разработчиков выпускает одно спорное видео за другим — на этот раз девушка в бюстгальтере.
 2 июля, 10:39 • новость

Воспитатель избила и закрыла в туалете малыша в Новосибирске

Годовалый ребёнок проснулся после тихого часа, не увидел маму и расплакался — сотрудница детсада наказала его за слёзы.
 6 июля, 12:02 • новость

Фото мастера спорта на каблуках в метро вызвало спор у новосибирцев

В интернете опубликованы фото и видео, где новосибирская женщина-пауэрлифтер идёт в метро в коротких шортах и на каблуках, — это привело к бурному спору среди пользователей соцсети.
 29 июня, 12:55 • новость

Процесс чистки панд от пыли умилил пользователей интернета

Видео, где маленьких панд «протирают от пыли», набирает всё большую популярность на просторах интернета.
 2 июля, 08:20 • новость

Секс во дворе и стриптиз в аэропорту: новосибирцы шокировали поведением

Пассажирка Толмачёво ходила по залу ожидания со спущенными штанами и бельём, а на улице Есенина пара занялась любовью прямо во дворе.