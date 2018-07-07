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Последнее селфи: подросток погиб от удара током в Таштаголе

 7 июля, 10:10
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Последнее селфи: подросток погиб от удара током в Таштаголе
фото с сайта pixabay.com

17-летний парень решил сделать фото на высоте — он забрался на опору ЛЭП и коснулся высоковольтного провода.

Тело подростка обнаружили вечером 5 июля в лесном массиве под Таштаголом, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.
Молодой человек гулял с младшей сестрой и друзьями — они пытались отговорить парня от опасных действий, но безуспешно. Подросток получил электротравму и погиб.

«В настоящее время на месте работает следственная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказали следователи.

В следственном комитете также запросили характеристику на семью молодого человека.

Напомним, гибель подростка от удара током в Искитиме проверят новосибирские следователи.

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