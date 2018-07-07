Лесные пожары продолжают бушевать в красноярском заповеднике

Площадь возгораний в заповеднике «Тунгусский» увеличилась в два раза за прошедшие сутки.

Как сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства Красноярского края, в Эвенкийском районе на особо охраняемой природной территории — в заповеднике «Тунгусский» — выявлены два очага пожара на общей площади 5 729 гектаров. При этом сутками ранее, на утро 5 июля, объято огнём было всего 2 824 гектара.

«В ликвидации пожаров на территории заповедника задействованы более 70 человек, в том числе несколько воздушных судов „Авиалесоохраны“, в настоящее один пожар локализован», — отметили в минлесхозе.

По данным Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Эвенкийском районе в ближайшие два дня сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса.

Всего на территории Красноярского края, в Эвенкийском, Мотыгинском, Кежемском, Богучанском и Березовском районах, к настоящему моменту зафиксировано 23 лесных пожара, многие из которых возникли из-за гроз.

Напомним, в конце июня в Красноярске пожар уничтожил старейшее здание начала прошлого века, которое являлось объектом культурного наследия регионального значения.