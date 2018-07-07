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Лодка с тремя рыбаками перевернулась на Обском водохранилище

 7 июля, 16:14
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Лодка с тремя рыбаками перевернулась на Обском водохранилище
фото из группы «спасатели масс» в соцсети «вконтакте»

Трагедией на Обском водохранилище чуть не закончилась рыбалка троих мужчин — их лодка перевернулась в районе посёлка «Морской».

Сообщение о ЧП поступило на телефон оперативного дежурного МАСС, на поиски вышел катер с двумя спасателями. В бинокль они заметили жёлтые спасательные жилеты и выныривающий из воды корпус старой казанки.

«Спасатели обнаружили трёх мужчин, державшихся за два спасательных круга, все они были в спасательных жилетах. Мужчин достали из воды и доставили на лодочную станцию „Прибой“, где у них находился припаркованный автомобиль», — рассказали в пресс-службе МАСС.

Рыбаки сильно замёрзли и продрогли, у одного из них от холодной воды постоянно сводило ногу. На берегу они переоделись в тёплые вещи, от медицинской помощи отказались. Спасти лодку, к сожалению, не удалось.

Напомним, 28-летний житель Новосибирска прыгнул с берега Обского моря и разбил голову о камень в воде, на помощь пострадавшему ныряльщику пришли спасатели МАСС.

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