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Новосибирские школьники отличились на олимпиаде по робототехнике

 7 июля, 11:04
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Новосибирские школьники отличились на олимпиаде по робототехнике
фото с сайта pixabay.com

Во время летних каникул школьники из Новосибирска заняли первые места на олимпиадах в Германии и Татарстане.

В университете Иннополис (Татарстан) завершился заключительный этап Всероссийской робототехнической олимпиады, результаты которого впечатлили новосибирцев. Для каждой категории были определены три возрастных группы: младшая, средняя и старшая.

«В категории «Автотранспортные ИРС» 3-е место заняла команда VVM.LIOM, в её составе: Василий Юрьев, Виктор Данилин, Марк Сырнев из МБОУ «Лицей № 22 „Надежда Сибири“. В категории „Сокращение пищевых отходов“ (старшая возрастная категория) 1-е место заняла команда из МБОУ „СОШ № 112“ (Богдан Черепанов и Виктория Некрасова). В спецноминации „творческой“ категории „За лучшее исследование по теме проекта“ победил Сергей Булыкин из МБОУ „Гимназия № 4“. В числе участников Всероссийской робототехнической олимпиады также были ученики МАОУ СОШ „Диалог“, МБОУ „СОШ № 74“, МБОУ „АКЛ имени Ю. В. Кондратюка“, МБОУ „Кольцовская школа № 5“, чьи проекты вошли в десятку лучших», — сообщил пресс—центр мэрии Новосибирска.

В Германии также показали себя ученики школы № 122 из инженерных классов: Данил Коваленко (6-И), Константин Павленко (9-И) и наставники: Игорь Александрович Полионов, Вадим Николаевич Платонов. Их команда заняла третье место.

В конце ноября ребята отправятся в столицу Индии Нью-Дели, где представят Россию на Всемирной олимпиаде роботов.
У победителей будет возможность бесплатно получить высшее образование в университете Иннополис.

Напомним, в начале июня робот да Винчи вылечил пациента с раком кишечника в клинике Мешалкина.

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