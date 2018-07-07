Облако в виде летающей тарелки появилось в небе над Новосибирском
7 июля, 14:52
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фото сергея верзилина
Необычное явление могли наблюдать жители Новосибирска вечером в пятницу, 6 июля — над городом появилось облако в виде летающей тарелки.
Небо было чистым, так что необычное облако, подсвеченное солнцем, бросалось в глаза.
Скорее всего это лентикулярное облако. Образуются они между двумя слоями воздуха либо на гребне воздушной волны. Обычно появление таких облаков связано с приближением атмосферного фронта.
Напомним, новосибирские синоптики пообещали, что конец недели не будет жарким, при этом в области прекратятся дожди.