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Облако в виде летающей тарелки появилось в небе над Новосибирском

 7 июля, 14:52
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Облако в виде летающей тарелки появилось в небе над Новосибирском
фото сергея верзилина

Необычное явление могли наблюдать жители Новосибирска вечером в пятницу, 6 июля — над городом появилось облако в виде летающей тарелки.

Небо было чистым, так что необычное облако, подсвеченное солнцем, бросалось в глаза.

Скорее всего это лентикулярное облако. Образуются они между двумя слоями воздуха либо на гребне воздушной волны. Обычно появление таких облаков связано с приближением атмосферного фронта.

Напомним, новосибирские синоптики пообещали, что конец недели не будет жарким, при этом в области прекратятся дожди.

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