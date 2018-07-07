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Вожатый надругался над девочкой в красноярском детском лагере

 7 июля, 13:10
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Вожатый надругался над девочкой в красноярском детском лагере
фото с сайта pixabay.com

СК сообщил о расследовании особо тяжкого преступления, совершённого в детском оздоровительном центре Железногорска.

По данным следствия, в ночь с 1 на 2 июля 47-летний вожатый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Мужчину задержали.

«Он не имеет педагогического образования, работал на одном из химических комбинатов, а в период летнего отпуска устроился вожатым в лагерь», — рассказали в пресс-службе Следственного управления СК по Красноярскому краю.

Сейчас следователи выясняют, каким образом человека без профильного образования, с нездоровыми сексуальными наклонностями допустили к работе с детьми.

При этом в региональном ведомстве отмечают, что это не первый подобный случай. Так, летом 2016 года было возбуждено уголовное дело в отношении вожатого местного лагеря «Сокол». Суд отправил мужчину за решётку на 12 лет.

Напомним, 49-летний житель Алтайского края совершал насильственные действия сексуального характера в отношении мальчиков семи-двенадцати лет и снимал происходящее на видео.

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