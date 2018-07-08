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Кадровый вопрос обсудят на международном форуме «Технопром» в Новосибирске

 8 июля, 10:11
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Кадровый вопрос обсудят на международном форуме «Технопром» в Новосибирске
фото с сайта pixabay.com

В конце августа в Новосибирске пройдёт международный форум технологического развития «Технопром», в котором примет участие Агентство стратегических инициатив.

Для участия в форуме приглашены крупные российские промышленные компании со всех регионов страны. Одним из ключевых вопросов станет обеспечение российских производственных предприятий кадрами.

«В рамках форума с АСИ мы попытаемся провести мероприятие с участием других регионов, крупных промышленных компаний и корпораций. Пообсуждаем кадровую тему, обменяемся опытом», — рассказал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева в свою очередь напомнила, что взаимодействие организации и Новосибирской области идёт по целому ряду ключевых направлений: инвестиционный климат, привлечение инвестиций, подготовка кадров, развитие дополнительного образования.

Напомним, новосибирские налоговики в 2017 году сократили количество выездных проверок на 19 %.

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