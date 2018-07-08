Минувшая ночь была полна печали для футбольных болельщиков всей страны — однако новосибирцы, несмотря на грусть, решили прибрать за собой площадку.

Ещё не так давно во всём интернете обсуждали культурных фанатов из Японии, которые убирают за собой мусор после просмотра матчей. К счастью, такое поведение жителей Востока стало заразительным.



Ночью 8 июля после окончания матча Россия-Хорватия присутствовавшие на фан-зоне Михайловской набережной горожане оставили за собой чистоту и порядок. Фото того как выглядела площадка спустя час после окончания трансляции опубликовали в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».



Пожалуй, многие новосибирцы помнят, как обычно выглядят площадки в городе после проведения массовых мероприятий (наверняка, многие с ужасом вспоминают, как выглядит площадь Ленина после Дня города). Так что подобное культурное поведение — это приятная тенденция.



«А я давно говорил, наш город один из лучших в стране и люди, живущие в Новосибирске, чудесные, за редким исключением. А ещё это кирпич в огород тех, кто больше всех верещал про ненужность ЧМ-2018. Людей сплотил этот чемпионат, прекрасная набережная НСК, фаны взяли и прибрали за собой, оставив этот уголок городского уюта чистым. Я благодарен всем и каждому, кто участвовал в уборке, болел за сборную», — чрезмерно обрадовался один из комментаторов в соцсети.



Другие же начали шутить и даже строить странные теории насчёт случившегося.



«Мусор слезами смыло. Сейчас ещё и плитку из-за этого снова вспучит», — написал мужчина в комментариях.



Напомним, ночью 8 июля тысячи новосибирцев болели за сборную на набережной.