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По делу о пожаре в «Зимней вишне» задержан начальник службы пожаротушения

 8 июля, 09:04
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По делу о пожаре в «Зимней вишне» задержан начальник службы пожаротушения
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В уголовном деле о пожаре в ТРЦ «Зимней вишне» появился новый фигурант&zwj; — задержан начальник службы пожаротушения ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской области».

Андрея Бурсина подозревают в халатности. По версии следствия, он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Кемерово на месте пожара, а также проведение разведки пожара надлежащим образом.

«Бурсин нарушил требования Федерального закона «О пожарной безопасности» и «Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В ближайшее время следствие обратится с ходатайством в суд о заключении задержанного под стражу.

Напомним, родственникам погибших в «Зимней вишне» добавят ещё по два миллиона рублей из благотворительных пожертвований, поступивших в областной бюджет.

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