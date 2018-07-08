По делу о пожаре в «Зимней вишне» задержан начальник службы пожаротушения

В уголовном деле о пожаре в ТРЦ «Зимней вишне» появился новый фигурант‍ — задержан начальник службы пожаротушения ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской области».

Андрея Бурсина подозревают в халатности. По версии следствия, он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона Кемерово на месте пожара, а также проведение разведки пожара надлежащим образом.

«Бурсин нарушил требования Федерального закона «О пожарной безопасности» и «Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ», — говорится в сообщении Следственного комитета.

В ближайшее время следствие обратится с ходатайством в суд о заключении задержанного под стражу.

Напомним, родственникам погибших в «Зимней вишне» добавят ещё по два миллиона рублей из благотворительных пожертвований, поступивших в областной бюджет.