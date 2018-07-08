Сладкое ДТП с двумя грузовиками произошло на трассе в НСО

Арбузной мякотью покрылся дорожный участок в Новосибирской области из-за неполадок у двух фур, везущих вкусный груз.

ДТП произошло 8 июля на 300-м километре трассы Новосибирск-Карасук. У фуры, которая везла арбузы, вылетела ось. В итоге сладкий груз вывалился на часть дороги и обочину.



Тут же у второй фуры, которая тоже везла арбузы и шла следом за первым товарищем, перевернулся прицеп.



«Как сообщает наш подписчик, пострадавших нет», — отметили в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».



Напомним, в июне грузовик с пивом перевернулся на трассе Омск-Новосибирск.

