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Сладкое ДТП с двумя грузовиками произошло на трассе в НСО

 8 июля, 13:38
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Сладкое ДТП с двумя грузовиками произошло на трассе в НСО
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Арбузной мякотью покрылся дорожный участок в Новосибирской области из-за неполадок у двух фур, везущих вкусный груз.

ДТП произошло 8 июля на 300-м километре трассы Новосибирск-Карасук. У фуры, которая везла арбузы, вылетела ось. В итоге сладкий груз вывалился на часть дороги и обочину.

Тут же у второй фуры, которая тоже везла арбузы и шла следом за первым товарищем, перевернулся прицеп.

«Как сообщает наш подписчик, пострадавших нет», — отметили в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, в июне грузовик с пивом перевернулся на трассе Омск-Новосибирск.

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