Россия проиграла Хорватии: тысячи новосибирцев болели за сборную на набережной

В упорной борьбе сборная России уступила Хорватии в четвертьфинальном матче и покинула ЧМ-2018.

Встреча прошла на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи. Основное время матча завершилось вничью — 1:1. Причём оба гола были забиты в первом тайме. В дополнительное время сборные ещё раз обменялись голами.

Как и в предыдущей встрече российских футболистов с Испанией исход матча решался в серии пенальти. И здесь сильнее оказались хорваты — 4:3.

Теперь в полуфинале сборная Хорватии встретится с англичанами, которые в четвертьфинале победили шведов со счётом 2:0. Также в полуфинал вышли сборные Франции и Бельгии.

Болеть за наших ребят в фан-зону на Михайловской набережной пришли тысячи новосибирцев. К сожалению, после этого матча городские улицы не наполнились радостными криками. До этого момента в фан-зоне транслировали только матчи с участием сборной России. Продолжится ли её работа в другом формате — пока неизвестно.

Напомним, по данным туристического поисковика Aviasales, спрос на билеты в города, где проходят матчи, увеличился в среднем на 6 %, а на некоторые направления даже в три раза.