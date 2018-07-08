2 балла
+23 °C
Курс ЦБ:
63,12
73,9

Россия проиграла Хорватии: тысячи новосибирцев болели за сборную на набережной

 8 июля, 09:02
подходящие темы
Россия проиграла Хорватии: тысячи новосибирцев болели за сборную на набережной
фото антона пигарева

В упорной борьбе сборная России уступила Хорватии в четвертьфинальном матче и покинула ЧМ-2018.

Встреча прошла на олимпийском стадионе «Фишт» в Сочи. Основное время матча завершилось вничью — 1:1. Причём оба гола были забиты в первом тайме. В дополнительное время сборные ещё раз обменялись голами.

Как и в предыдущей встрече российских футболистов с Испанией исход матча решался в серии пенальти. И здесь сильнее оказались хорваты — 4:3.

Теперь в полуфинале сборная Хорватии встретится с англичанами, которые в четвертьфинале победили шведов со счётом 2:0. Также в полуфинал вышли сборные Франции и Бельгии.

Болеть за наших ребят в фан-зону на Михайловской набережной пришли тысячи новосибирцев. К сожалению, после этого матча городские улицы не наполнились радостными криками. До этого момента в фан-зоне транслировали только матчи с участием сборной России. Продолжится ли её работа в другом формате — пока неизвестно.

Напомним, по данным туристического поисковика Aviasales, спрос на билеты в города, где проходят матчи, увеличился в среднем на 6 %, а на некоторые направления даже в три раза.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 июня, 09:05 • статья

Футбол меняет город

Самое футбольное лето в жизни россиян пришло и в Новосибирск. И пусть здесь не проходят игры чемпионата, но дух большой игры присутствует буквально во всём — в оформлении городских зон, в достижениях местных умельцев, в акциях универсама у дома.
 31 мая, 15:15 • интервью

Действовать как рупор

Депутат Совета депутатов города Новосибирска по 27-му округу Кирилл Покровский рассказал, зачем ему депутатство и как удаётся развивать округ при ограниченных возможностях бюджета.
 14 мая, 15:10 • статья

Сверхзадачи и сверхлюди

Шахматисты Новосибирской области громко заявили о себе на командном чемпионате России и заработали путёвку на Еврокубок. Корреспондент Сиб.фм узнал подробности интеллектуальных схваток в российской Премьер-лиге.
самое популярное
 28 июня, 14:13 • новость

Полтергейст в машине попал на камеру наблюдения в Новосибирске

Новосибирская программа «Безопасный дом» опубликовала видео, на котором неведомая сила разбивает стекло в пустой машине.
 27 июня, 14:51 • новость

«Возьми её или 200 тысяч» — томский работодатель выпустил скандальное видео

Крупная томская компания в поисках 100 разработчиков выпускает одно спорное видео за другим — на этот раз девушка в бюстгальтере.
 2 июля, 10:39 • новость

Воспитатель избила и закрыла в туалете малыша в Новосибирске

Годовалый ребёнок проснулся после тихого часа, не увидел маму и расплакался — сотрудница детсада наказала его за слёзы.
 6 июля, 12:02 • новость

Фото мастера спорта на каблуках в метро вызвало спор у новосибирцев

В интернете опубликованы фото и видео, где новосибирская женщина-пауэрлифтер идёт в метро в коротких шортах и на каблуках, — это привело к бурному спору среди пользователей соцсети.
 29 июня, 12:55 • новость

Процесс чистки панд от пыли умилил пользователей интернета

Видео, где маленьких панд «протирают от пыли», набирает всё большую популярность на просторах интернета.
 2 июля, 08:20 • новость

Секс во дворе и стриптиз в аэропорту: новосибирцы шокировали поведением

Пассажирка Толмачёво ходила по залу ожидания со спущенными штанами и бельём, а на улице Есенина пара занялась любовью прямо во дворе.