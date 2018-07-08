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У новосибирского художника украли «Кота в сапогах»

 8 июля, 12:52
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У новосибирского художника украли «Кота в сапогах»
фото со страницы Николая Гладенко в соцсети «ВКонтакте»

Во время мастер-класса у Николая Гладенко в Новосибирске украли картину — теперь он ищет преступников и своё произведение.

Николай Гладенко создаёт картины выжиганием по дереву. Не так давно во время одного из мастер-классов для детей на улице Звёздной его произведение «Кот в сапогах» украли. Художник отметил, что работа ему важна не тем, сколько она стоит, а тем, что она сделана на конкурс.

«Картина предназначалась для детей. На каждое занятие приносил её в студию для поэтапного показа обучающего процесса, для вдохновения ребятишек — с чего начинать работу, как продолжать, работать над деталями и фоном, чем заканчивать», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» Николай Гладенко.

Размер картины 50 на 70 сантиметров. Картина написана по мотивам произведений художника Чарльза Брока.

«Сама иллюстрация Брока очень точно передаёт мельчайшие детали одежды крестьян той эпохи, так, что по ней можно изучать историю костюма средневековой Европы», — отметил новосибирец.

Сам Николай Гладенко подозревает в краже двух мужчин с татуировками — они в тот день задавали много вопросов о «Коте в сапогах», в том числе и о его стоимости.

Напомним, в июне картину Зевса в виде золотого дождя за полмиллиона рублей выставили на продажу на новосибирском «Авито».

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