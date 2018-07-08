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За покупку дешёвого картофеля новосибирца избили продавцы на рынке

 8 июля, 15:29
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За покупку дешёвого картофеля новосибирца избили продавцы на рынке
фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Женщина пожаловалась в соцсетях, что на Гусинобродском рынке в Новосибирске продавцы-иммигранты напали на её мужа.

О случившемся жительница Новосибирска рассказала в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

«8 июля около 11:30 на Гусинобродском продуктовом рынке продавцы-иммигранты избили моего мужа!» — написала женщина.

По её словам, мужчина просто выбирал картофель на рынке, когда продавец начал его торопить. Как предполагает жена пострадавшего, продавца не устроило, что муж собирался брать недорогой товар.

Затем торговец сказал, что больше не продаёт и начал отталкивать мужчину от прилавка. Покупателя, что логично, возмутило подобное отношение, он бросил пакет с картофелем на прилавок и ушёл.

Однако тут же со спины на него напали несколько человек и начали бить. Один из продавцов ударил мужчину по лицу.

Пострадавший вызвал на место полицию, написал заявление и снял побои: ушибы мягких тканей лица, руки и рёбер.

Напомним, в июле до смерти избили женщину в Новокузнецке за неправильный образ жизни.

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