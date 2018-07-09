Лепёшку с живой начинкой купил новосибирец в гипермаркете
9 июля, 19:01
Житель Новосибирска решил пообедать обычной узбекской лепёшкой, а получил весьма экзотическую — с мясом внутри в виде жука.
Мужчина в компании коллег решил пообедать, но это ему не удалось: аппетит новосибирца пропал, когда он разломил лепёшку. Внутри хлебобулочного изделия сидел жук, как оказалось, ещё живой. Об этом он сообщил в группу «ВКонтакте» Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», прикрепив фотографии лепёшки с сюрпризом.
Данное печёное изделие житель Новосибирска приобрёл в воскресенье, 8 июля, в гипермаркете «Лента», находящемся на улице Петухова. Сообщать о находке в магазин мужчина не стал.
Комментаторы тут же начали шутить на тему лепёшки с мясной начинкой.
«Гарантия свежей выпечки — шевелящийся жук! Перед покупкой убедись», — написал один из пользователей соцсети.
Напомним, в июле детский лагерь в Бердске приостановил работу из-за некачественной воды.