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Лепёшку с живой начинкой купил новосибирец в гипермаркете

 9 июля, 19:01
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Лепёшку с живой начинкой купил новосибирец в гипермаркете
фото из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Житель Новосибирска решил пообедать обычной узбекской лепёшкой, а получил весьма экзотическую — с мясом внутри в виде жука.

Мужчина в компании коллег решил пообедать, но это ему не удалось: аппетит новосибирца пропал, когда он разломил лепёшку. Внутри хлебобулочного изделия сидел жук, как оказалось, ещё живой. Об этом он сообщил в группу «ВКонтакте» Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», прикрепив фотографии лепёшки с сюрпризом.

Данное печёное изделие житель Новосибирска приобрёл в воскресенье, 8 июля, в гипермаркете «Лента», находящемся на улице Петухова. Сообщать о находке в магазин мужчина не стал.

Комментаторы тут же начали шутить на тему лепёшки с мясной начинкой.

«Гарантия свежей выпечки — шевелящийся жук! Перед покупкой убедись», — написал один из пользователей соцсети.

Напомним, в июле детский лагерь в Бердске приостановил работу из-за некачественной воды.

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