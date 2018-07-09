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Пассажирский Як-40 выкатился за пределы взлётной полосы в Якутии

 9 июля, 19:45
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Пассажирский Як-40 выкатился за пределы взлётной полосы в Якутии
фото пресс-службы гу мчс по республике саха

ЧП произошло во время посадки пассажирского самолёта Як-40 в Алдане 9 июля.

«Як-40 авиакомпании „Аэро Братск“ при заходе на посадку совершил выезд за пределы взлётно-посадочной полосы. В результате авиапроисшествия воздушное судно повреждений не получило. Погибших и пострадавших — нет», — сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Саха.

Известно, что самолёт выполнял рейс из Олёкминска, на его борту находились 25 человек: семь членов экипажа и 18 пассажиров. По данным источников Интерфакса в аэропорту Алдан, воздушное судно перевозило вахтовых рабочих с рудников.

Напомним, 7 июля пассажирке рейса Ош — Екатеринбург неожиданно потребовалась помощь врача — у неё начались схватки, роды приняли стюардессы.

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