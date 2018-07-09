Пьяный омич в маске пошёл на банкомат с топором

Мужчина чуть не похитил два миллиона рублей, но испугался охранника и убежал.

Происшествие случилось в микрорайоне «Крутая Горка», сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Житель Омска подошёл к банкомату Сбербанка, но в это время кто-то вошёл в помещение. Мужчина решил, что это охранник, и покинул место так и не случившегося преступления. Однако скрыться от закона злоумышленнику не удалось — его задержали благодаря камерам видеонаблюдения.

«Уголовное дело передано на рассмотрение в суд», — сообщили в прокуратуре.

Как оказалось, в банкомате на тот момент было более двух миллионов рублей.

Напомним, бегущий с топором мужчина напугал жителей Омска.