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Пёс спас от медведя жительницу Красноярска

 9 июля, 18:32
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Пёс спас от медведя жительницу Красноярска
фото с сайта pixabay.com

Лесной зверь напугал девушку — незваного гостя прогнала собака.

Инцидент произошёл в микрорайоне «Водники», сообщает Интерфакс-Россия.

Медведь вышел к радиовышке, где находилась сторожка, — место работы оператора. Незваный гость прорвался сквозь колючую проволоку. Девушка сразу же забежала в помещение, едва успев закрыть дверь.

«Медведь стоял напротив, на задних лапах, метрах в четырёх от меня. Если бы не наша собака, которая бросилась на него, я бы не успела закрыть дверь», — рассказала оператор.

Вскоре в окно она увидела, как её собака прихрамывая бежит в лес. Как оказалось, пёс набросился на хищника, и тот отправился восвояси. Но при этом медведь повредил герою лапу.

Позже девушка обратилась в МЧС, но ей ответили, что спасатели медведями не занимаются, а убивать животных в микрорайоне запрещено — он граничит с территорией заповедника «Столбы».

Напомним, расправившегося с овечьей семьёй медведя разыскивали в Омске.

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