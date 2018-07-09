Пожилая омичка разбила голову из-за водителя троллейбуса

80-летняя женщина выходила из транспорта, а водитель начала движение — пассажирку протащило несколько метров, затем она упала.

Инцидент произошёл 26 июня, сообщает издание «БК55» со ссылкой на местную газету «Ва-банкъ».

«Бабушке пришлось пробежать три-четыре метра, после чего она упала», — сообщают на сайте.

В результате у женщины выступила на голове кровь, однако от помощи медиков пострадавшая отказалась. Сердобольные омичи довезли её до дома.

По мнению пенсионерки, были нарушены правила посадки-высадки пассажиров — женщина много лет проработала инженером по технике безопасности. Обращаться в суд пострадавшая не собирается, но хочет, чтобы на произошедшее обратили внимание местные чиновники.

Напомним, водителям трамваев повысят зарплату в Новосибирске после установки турникетов.