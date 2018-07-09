«Родила в полёте»: стюардессы «Уральских авиалиний» приняли роды на борту

7 июля во время рейса Ош — Екатеринбург пассажирке «Уральских авиалиний» Махбубе Сермаматовой неожиданно потребовалась помощь врача, но его рядом не оказалось.

Махбуба Сермаматова стала жаловаться на боли в спине и животе. К ней на помощь пришла старший бортпроводник-инструктор Татьяна Булаева — как оказалось, у женщины начались схватки.

«Бригада бортпроводников быстро отреагировала и приняла роды прямо в воздухе. Через 15 минут на свет появился мальчик. Роды прошли успешно. Новорождённый и мама чувствовали себя хорошо», — рассказали о случившемся «Уральские авиалинии» в своей группе «ВКонтакте».

Экипаж принял решение вернуться обратно в Ош. Командир воздушного судна Сергей Ковалёв сообщил диспетчерам аэропорта, что женщине понадобится медицинская помощь. По прилёте женщину и малыша забрала бригада скорой помощи, чтобы отвезти в роддом.

«Мама и малыш чувствуют себя хорошо. Новорождённый находится рядом с матерью, она сама его кормит», — сообщила представитель пресс-службы минздрава Киргизии Елена Баялинова.

Напомним, в мае супружеская пара отправилась в США на роды, где их новорождённый малыш получил американское гражданство.