Штиль и палящее солнце: аномальная жара ждёт Новосибирск

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Новосибирске, а МЧС в связи с прогнозом объявило экстренное предупреждение.

Как сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре, с 10 по 12 июля включительно ожидается малооблачная погода без осадков. Изредка будет дуть юго-восточный ветер с силой в 2-7 метров в секунду.

10 июля температура ночью составит +13...+15 градусов, днём +26...+28. Дальше — выше. 11 июля ночью ожидается +14...+15 градусов, а днём +27...+29. 12 июля в тёмное время суток будет +15...+17 градусов, а в светлое — +28...+29.

В связи с такими южными условиями МЧС НСО объявило экстренное предупреждение.



«В жару избегайте тяжёлых физических нагрузок, прямых солнечных лучей, старайтесь чаще находиться в тени и пить больше негазированной воды. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют быть предельно осторожными на водоёмах», — сообщила пресс-служба министерства.

Напомним, в конце июня в Новосибирской области также была аномальная жара.