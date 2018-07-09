2 балла
+17 °C
Курс ЦБ:
62,83
73,94

Штиль и палящее солнце: аномальная жара ждёт Новосибирск

 9 июля, 18:02
были упомянуты
подходящие темы
Штиль и палящее солнце: аномальная жара ждёт Новосибирск
фото с сайта pixabay.com

Синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни в Новосибирске, а МЧС в связи с прогнозом объявило экстренное предупреждение.

Как сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре, с 10 по 12 июля включительно ожидается малооблачная погода без осадков. Изредка будет дуть юго-восточный ветер с силой в 2-7 метров в секунду.

10 июля температура ночью составит +13...+15 градусов, днём +26...+28. Дальше — выше. 11 июля ночью ожидается +14...+15 градусов, а днём +27...+29. 12 июля в тёмное время суток будет +15...+17 градусов, а в светлое — +28...+29.

В связи с такими южными условиями МЧС НСО объявило экстренное предупреждение.

«В жару избегайте тяжёлых физических нагрузок, прямых солнечных лучей, старайтесь чаще находиться в тени и пить больше негазированной воды. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют быть предельно осторожными на водоёмах», — сообщила пресс-служба министерства.

Напомним, в конце июня в Новосибирской области также была аномальная жара.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 июня, 09:09 • статья

ЧС ради аграриев

Как сейчас проходит посевная в Новосибирской области и у соседей и на что можно рассчитывать аграриям, узнал корреспондент Сиб.фм
 25 апреля, 16:30 • статья

Сибирь в огне

Ситуация с лесными пожарами в России обостряется: в Сибири площадь возгораний за сутки увеличилась вдвое. Анализ ситуации от Сиб.фм
 21 апреля, 10:53 • статья

Спасти пожарного Генина

Шокирующая хронология событий в «Зимней вишне»
самое популярное
 28 июня, 14:13 • новость

Полтергейст в машине попал на камеру наблюдения в Новосибирске

Новосибирская программа «Безопасный дом» опубликовала видео, на котором неведомая сила разбивает стекло в пустой машине.
 27 июня, 14:51 • новость

«Возьми её или 200 тысяч» — томский работодатель выпустил скандальное видео

Крупная томская компания в поисках 100 разработчиков выпускает одно спорное видео за другим — на этот раз девушка в бюстгальтере.
 6 июля, 12:02 • новость

Фото мастера спорта на каблуках в метро вызвало спор у новосибирцев

В интернете опубликованы фото и видео, где новосибирская женщина-пауэрлифтер идёт в метро в коротких шортах и на каблуках, — это привело к бурному спору среди пользователей соцсети.
 2 июля, 10:39 • новость

Воспитатель избила и закрыла в туалете малыша в Новосибирске

Годовалый ребёнок проснулся после тихого часа, не увидел маму и расплакался — сотрудница детсада наказала его за слёзы.
 29 июня, 12:55 • новость

Процесс чистки панд от пыли умилил пользователей интернета

Видео, где маленьких панд «протирают от пыли», набирает всё большую популярность на просторах интернета.
 2 июля, 08:20 • новость

Секс во дворе и стриптиз в аэропорту: новосибирцы шокировали поведением

Пассажирка Толмачёво ходила по залу ожидания со спущенными штанами и бельём, а на улице Есенина пара занялась любовью прямо во дворе.