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«Платон» ужесточили: сибирских дальнобойщиков будет штрафовать Ространснадзор

 9 июля, 18:42
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«Платон» ужесточили: сибирских дальнобойщиков будет штрафовать Ространснадзор
фото с сайта pixabay.com

С 8 июля вступили в силу нововведения в работе системы «Платон», полномочия по контролю за нарушителями переданы от МВД Ространснадзору.

Обеспечить контроль за движением по федеральным дорогам 12-тонников должен созданный и готовый к работе федеральный Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений.

«Выявление нарушителей на федеральных трассах обеспечивают 100 специальных автомобилей и более 480 рамных конструкций. Усиление контроля обеспечит создание равных конкурентных условий и положительно скажется на повышении суммы собранных средств на ремонт дорог и мостов», — сообщили в пресс-службе Ространснадзора.

К примеру, по данным Автостата, в Новосибирской области зарегистрировано 34,5 тысячи автомобилей массой выше 12 тонн. При этом в системе «Платон» находится чуть более трёх тысяч автовладельцев, которым принадлежат 9 тысяч большегрузов, сообщает РБК.

По мнению президента Сибирской ассоциации автоперевозчиков Вячеслава Трунаева, деньги не платят и некоторые перевозчики, которые зарегистрировались в системе.

Президент ассоциации «Грузавтотранс» Владимир Матягин и вовсе заявляет, что в среднем по России платежи через «Платон» вносят лишь 20 % автогрузоперевозчиков.

Сейчас для водителей и владельцев большегрузов без бортовых устройств системы «Платон» в КоАП прописан штраф в 5 тысяч рублей, если нарушитель попался повторно, то штраф составит уже 10 тысяч рублей.

Напомним, арбузная мякоть покрыла дорожный участок в Новосибирской области из-за неполадок у двух фур, везущих вкусный груз.

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