«Спасибо, что не кислота»: сталкер облил мочой жительницу Новосибирска

Житель Новосибирска уже больше года преследует и шантажирует девушку, превращая её жизнь в ад, — она не выдержала и решила рассказать в соцсетях всю историю издевательств.

«Невероятно жаль, что моя частная жизнь перестала таковой быть с некоторого момента. Раз уж у всех перед глазами оказалось моё нижнее бельё, то трясти им буду я сама»,

— начала свою историю, которой поделилась в группе «Инцидент Новосибирск», жительница Новосибирска Екатерина М. (имя изменено — прим. ред.).

После встречи с Николаем У. (имя изменено — прим. ред.) её жизнь превратилась в кошмар: преследования, бросание зажжённых сигарет в лицо, угрозы расправы над друзьями и котом и даже выливание мочи на голову. А утром 8 июля Екатерина получила письмо с видео, где её обливают, и обещание разослать это всем её знакомым, а также отомстить её близким.

Всё началось полтора года назад. В рекламной компании, где работала Екатерина, появился новый сотрудник — Николай. В офисе она особо с ним не виделась, а спустя несколько месяцев сменила работу. Тогда-то Николай внезапно прислал ей сообщение, где признался в чувствах.

«Я вежливо поблагодарила его за честность и объяснила, что несвободна, собственно, предложение его мне неинтересно. Вполне мирный разговор, в общем. Но ещё спустя пару месяцев, выходя с работы, на пороге я натолкнулась на господина, который на тот момент неоднократно меня караулил, но не угадывал по времени. Я категорически против нарушения личного пространства, но и в тот раз без резких высказываний я попросила оставить меня в покое. Сообщения продолжились», — написала в своей истории Екатерина М.

Затем девушка заблокировала его во всех аккаунтах, и её жизнь наладилась, но спустя полгода в силу обстоятельств ей пришлось вернуться на работу в старую контору.

Николай стал караулить её после работы, устраивать скандалы, а если она в страхе садилась в машину, то он яростно стучал в окно. Не помогла и встреча, на которой Екатерина объяснила ему, что такое поведение пугает.

Пока мужчина был в отпуске, Екатерина поговорила с директором о том, что с таким человеком ей сложно работать в одной фирме. Николаю начали искать замену.

На данное письмо Екатерина отвечать не стала:

Затем она получила следующее сообщение.

Затем ещё одно.

В итоге Николай уехал, и никого из её коллег не избили. Но затем он выследил Екатерину во время её уик-энда на Алтае.

«И надо же было мне совершить такую глупость, как в комментариях в Инстаграме ответить на вопрос знакомой „какая красивая база отдыха! как называется?“» — написала Екатерина.

Тем же вечером Николай к ней явился и начал осыпать её грязными ругательствами на глазах у матери. Пока пожилая женщина ходила за охраной, мужчина бросил Екатерине в лицо зажжённую сигарету.

«С базы его всё же выпроводили, а напоследок он шепнул мне, что я ещё хлебну горя. Например, когда получу своего кота по частям в пакете. Потом его и след простыл»,

— отметила девушка.

После этого Николай не появлялся до февраля этого года. После того как угрозы вернулись, Екатерина написала заявление в полицию, после чего преследователь извинился и снова исчез.

«Я искренне считала, что всё позади. Пока позавчера не вышла из подъезда, чтобы отправиться на работу, и не получила от инкогнито в чёрном шлеме ведро помоев в лицо. А опустошённое ведро следом в голову.

Спасибо, что не кислота», — написала в своей истории Екатерина.

Инцидент произошёл 7 июля. А утром 8 июля она получила письмо с угрозами. Девушка опубликовала куски переписки из начала и конца, потому что, по её мнению, основная часть текста — совсем не для слабонервных.

Чем же закончится эта история — пока неизвестно. Но хотя бы теперь люди, которые получат омерзительные видео, будут знать всю предысторию случившегося.

На аватарке у мужчины стоит картинка неприличного жеста со средним пальцем.

Напомним, в июне барнаулец получил реальный срок за то, что выложил порнографические фото свой бывшей в интернет, — так он хотел отомстить ей за уход к другому мужчине.