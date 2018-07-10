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12 килограммов ртути случайно обнаружил дома житель Новосибирска

 10 июля, 16:19
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12 килограммов ртути случайно обнаружил дома житель Новосибирска
фото с сайта pixabay.com

Владелец одного из частных домов Новосибирска сообщил спасателям, что нашёл в подполье ёмкости с серебристой жидкостью.

Для изучения находки на место выехали группа химиков МАСС и полиция. Оказалось, что в ёмкостях ртуть, общий вес которой составляет 12 килограммов. Специалисты провели замеры в доме и установили, что испарения опасного вещества не было.

«По предварительным данным, ёмкости были закрыты и не повреждены. Ситуация находится под контролем. Ёмкости вывезены для последующей утилизации», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по области.

Пока не удалось установить, откуда в подвале частного дома появилось такое количество опасного металла. Спасатели могут ссылаться только на слова мужчины.

В МЧС отмечают, что чаще всего люди сталкиваются с ртутью, разбивая обычные градусники. В этом случае необходимо сразу открыть окна, надеть резиновые перчатки, влажную марлевую повязку или респиратор и начать сбор.

Проще всего собирать серебристые шарики при помощи резиновой груши или медицинского шприца без иглы. А мельчайшие и почти невидимые частицы — широким канцелярским скотчем. Собранную ртуть и используемые предметы необходимо поместить в ёмкость с водой и закрыть герметично крышкой. Далее её необходимо сдать в специализированную организацию для утилизации.

Напомним, в феврале сотрудники пограничного управления ФСБ по Алтайскому краю пресекли попытку контрабандиста перевезти через госграницу почти шесть килограммов солей ртути.

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