«Это архаизм»: в России могут отменить роуминг

Законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга Госдума рассмотрит сегодня, 10 июля.

Соответствующую инициативу предлагали депутаты «Справедливой России» ещё год назад, сообщают РИА Новости.

«Представляется, что указанная норма является ничем иным, как архаизмом, препятствующим в настоящий момент развитию доступности услуг связи на территории Российской Федерации и являющимся по своей сути лишь дополнительным источником доходов соответствующих операторов связи», — высказались авторы законопроекта.

Депутаты считают, что отмена роуминга поспособствует развитию рынка связи — россияне будут более активно пользоваться услугами операторов. При этом сами услуги станут прозрачными, а тарифы — понятными для абонентов.

Напомним, с июля в России заработал «пакет Яровой».