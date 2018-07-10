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Гудронного щенка вылечили и спасли всем Новосибирском

 10 июля, 18:38
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Гудронного щенка вылечили и спасли всем Новосибирском
фото из группы «Дари добро» в соцсети «ВКонтакте»

Не так давно малышка не могла пошевелиться из-за гудрона и страдала от тяжёлого отравления — однако благодаря новосибирским волонтёрам и неравнодушным людям она стала чистой и здоровой.

Щенок, которого нашли в Мошковском районе на территории завода в яме с застывшим гудроном, не так давно стал героем новостей. Его спасли из заточения местные рабочие с помощью подручного средства — солярки — и передали волонтёрам приюта «Дари добро».

«Щенка доставили в Новосибирск с интоксикацией. Малышка нализалась гудрона и получила отравление», — сообщили в группе «Дари добро» в соцсети «ВКонтакте».

Лечить малышку, которую назвали Маней, нужно было срочно — но это стоило немалых денег, и волонтёры открыли сбор средств на помощь щенку. В итоге долги в клинике погасили, а через неделю лечения пушистая крошка стала белой и здоровой.

«Обработали от паразитов, и сейчас щенок Маня стала белоснежным ангелочком. Спасённым многими людьми! Спасибо всем людям, кто помогал спасти щенка Маню», — написали волонтёры.

На данный момент Маня живёт в приюте и ей проводят вакцинацию. Но она очень хочет найти свой дом с хорошим и любящим хозяином. Контакты можно найти в группе «Дари добро».

Напомним, в Новосибирске также ищут срочно хозяина другому известному щенку — которого спасли из трёхмесячного плена в колодце.

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