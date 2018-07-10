Гудронного щенка вылечили и спасли всем Новосибирском
10 июля, 18:38
Не так давно малышка не могла пошевелиться из-за гудрона и страдала от тяжёлого отравления — однако благодаря новосибирским волонтёрам и неравнодушным людям она стала чистой и здоровой.
Щенок, которого нашли в Мошковском районе на территории завода в яме с застывшим гудроном, не так давно стал героем новостей. Его спасли из заточения местные рабочие с помощью подручного средства — солярки — и передали волонтёрам приюта «Дари добро».
«Щенка доставили в Новосибирск с интоксикацией. Малышка нализалась гудрона и получила отравление», — сообщили в группе «Дари добро» в соцсети «ВКонтакте».
Лечить малышку, которую назвали Маней, нужно было срочно — но это стоило немалых денег, и волонтёры открыли сбор средств на помощь щенку. В итоге долги в клинике погасили, а через неделю лечения пушистая крошка стала белой и здоровой.
«Обработали от паразитов, и сейчас щенок Маня стала белоснежным ангелочком. Спасённым многими людьми! Спасибо всем людям, кто помогал спасти щенка Маню», — написали волонтёры.
На данный момент Маня живёт в приюте и ей проводят вакцинацию. Но она очень хочет найти свой дом с хорошим и любящим хозяином. Контакты можно найти в группе «Дари добро».
Напомним, в Новосибирске также ищут срочно хозяина другому известному щенку — которого спасли из трёхмесячного плена в колодце.