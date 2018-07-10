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Кот выдал притворившихся телевизором хозяев томским приставам

 10 июля, 07:07
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Кот выдал притворившихся телевизором хозяев томским приставам
фото с сайта pixabay.com

В Томской области должники, стесняясь своего похмельного состояния, решили избежать встречи с судебными приставами и спрятались в подполье в коробке из-под телевизора.

На мужчину и женщину в Томской области завели уголовное дело за неуплату алиментов. Для опроса нерадивых родителей приставы выехали в Асино. Но дверь в доме им никто не открыл. Тогда правозащитники позвонили должнику, алиментщик ответил, что он вместе с сожительницей уехал из города.

«Однако от слуха сотрудника не укрылся тот факт, что в трубке был слышен лай собаки, беснующейся на привязи около дома. Тогда должностные лица повторно постучали в дверь, которую через несколько минут открыла женщина, представившаяся соседкой неплательщиков. Гражданка начала водить сотрудников службы по комнатам, демонстрируя отсутствие хозяев дома», — сообщила пресс-служба УФССП по Томской области.

На кухне внимание приставов привлекла крышка подполья — на неё внимательно смотрел домашний кот. Сотрудники включили фонарь и осмотрели подполье: среди овощей и банок, к их удивлению, стояла коробка из-под телевизора. А из коробки торчали макушки должников.

«Как позже пояснили граждане, они не хотели встречаться с приставами, так как были с похмелья», — отметили в пресс-службе ведомства.

Алиментщиков из коробки доставили в отдел судебных приставов для опроса и ознакомления с процессуальными документами. Теперь их ждёт судебное разбирательство.

Напомним, в июле за диваном нашли нерадивую алиментщицу красноярские приставы.

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