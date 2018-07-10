Летняя метелица: в Бурятии выпал снег

Пока во многих субъектах РФ стоит жара, жители Бурятии наблюдают необычную для данного времени года погоду.

9 июля в Окинском районе Республики Бурятия выпал снег. Данное погодное явление отмечено только в горах.

Выпавший снег довольно быстро растаял, но жители района успели запечатлеть нетипичное для лета природное явление. Видео со снегом попало в соцсети и вызвало огромное количество споров у пользователей: некоторые посчитали это мастерством фотошопа.

Температура по-прежнему остаётся низкой для летнего времени. По данным Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в некоторых районах республики температура воздуха не превышает 11-12 °C.

Напомним, в июле синоптики спрогнозировали аномальную жару в Новосибирске.