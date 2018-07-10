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Монеты с Забивакой появились в Новосибирске

 10 июля, 16:50
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Монеты с Забивакой появились в Новосибирске
фото с сайта «Авито»

Монеты номиналом 25 рублей с изображением символа чемпионата мира по футболу-2018 поступили в Новосибирск.

На реверсе «футбольной» монеты изображён герб РФ.

Как сообщается на сайте Центробанка России, монету выпустили ещё в декабре 2017 года. Она появилась в двух вариантах: в обычном исполнении — тираж 19 млн 750 тысяч, и специальном — с цветным изображением — тираж 250 тысяч экземпляров. Их диаметр — 27 миллиметров.

Новые дензнаки уже можно найти на Avito. В Новосибирске их предлагают купить за 50-70 рублей, а набор монет из 50 штук — за 2100 рублей.

Напомним, в марте монету номиналом 10 копеек за 25 миллионов рублей продавали на новосибирском «Авито».

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