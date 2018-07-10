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Новосибирцы изобрели 3D-очки для управления роботами

 10 июля, 10:34
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Новосибирцы изобрели 3D-очки для управления роботами
фото с сайта pixabay.com

Устройство позволяет видеть глазами «искусственного человека» и ставить ему задачи — сибиряки рассчитывают создать целую систему управления автоматическими устройствами.

Инновационные очки разработало дочернее предприятие АО «Швабе — Оборона и Защита» — ООО «Швабе-Новосибирск», до 2014 года оно называлось ОАО «Новосибирский приборостроительный завод». Об этом сообщили РИА Новости.

«Мы готовим целиком всю систему, которая позволяет распознавать цели, ориентироваться на местности и управлять роботом», — рассказал изданию первый заместитель гендиректора холдинга «Швабе» Сергей Попов.

Данное предприятие — одно из ведущих в стране. Завод специализируется на прицелах для всех видов оружия, на системах наведения и управления огнём, а также на системах наблюдения и разведки.

Напомним, в июне робот да Винчи вылечил пациента с раком кишечника в клинике Мешалкина.

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