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Новую парадигму кадровой политики озвучили власти Новосибирской области

 10 июля, 12:00
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Новую парадигму кадровой политики озвучили власти Новосибирской области
фото пресс-службы правительства новосибирской области

В Новосибирской области дали старт поиску перспективных управленцев, созданию кадрового резерва — проектам «Команда региона-2018» и «#Кадры54».

Появились эти проекты после поручения президента Владимира Путина сделать максимально открытыми и конкурентными способы отбора кадров. Как достичь этого, обсуждали 9 июля на оперативном совещании с главой региона Андреем Травниковым.

Важнейшими составляющими новой парадигмы кадровой политики власти назвали системный подход к поиску, отбору и адаптации кадров; перезагрузку кадрового резерва и формирование новых механизмов управления составом органов власти.

«Стопроцентный положительный отклик на применение новых методов оценки как со стороны участников проектов, так и со стороны оценщиков и областных органов власти подтвердил необходимость формирования Единого центра оценки компетенций», — сказала руководитель департамента организации управления и государственной гражданской службы администрации губернатора и правительства области Валентина Дудникова.

Отметим, что проект «Команда региона» — логическое продолжение федерального конкурса «Лидеры России». Один из критериев отбора участников регионального проекта — возраст от 25 до 50 лет.

Напомним, в конце апреля врио губернатора Новосибирской области заявил, что не планирует тотальных зачисток в рядах регионального правительства, однако отметил, что кадры на отдельных постах придётся обновить.

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