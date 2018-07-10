Отправил в кому пассажира из-за хлопка дверью омский таксист
10 июля, 15:45
фото с сайта pixabay.com
Между мужчинами произошла драка — пассажир упал, ударился головой об асфальт и впал в кому, а позднее скончался в больнице.
Инцидент произошёл на улице 50 лет ВЛКСМ 5 июля, сообщает БК55.
Выходя из машины, 44-летний пассажир громко закрыл дверь — это вызвало раздражение у 37-летнего водителя такси «Лидер». В результате мужчины подрались. Таксист несколько раз ударил клиента по голове, тот упал и ударился головой об асфальт.
Пострадавшего увезли в медучреждение, где он вскоре впал в кому. 8 июля мужчина скончался.
«Возбуждено уголовное дело. Все подробности произошедшего уточняются», — сообщили правоохранители.
Известно, что водитель такси ранее был судим за грабёж.
Напомним, барнаульский таксист пошёл под суд за похищение пассажира.