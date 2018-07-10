Выход из транспортного средства заблокирован, на стекле кабины трещина, а на путевом листе нет отметки о прохождении предрейсового контроля — приставы приостановили рейс до устранения нарушений.

Огрехи были обнаружены во время проверки Гостехнадзора по Новосибирской области, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

«Имеется факт административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.1.2 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с грубым нарушением условий, предусмотренных лицензией)», — рассказали в ведомстве.

Руководитель транспортной организации пожаловался, что получит от автовокзала штраф за отмену регулярных рейсов. Выполнить постановление суда ему всё же пришлось, однако директор фирмы запустил временный автобус. Он будет ходить из села Убинское в Новосибирск, пока нарушения не устранят.

Напомним, водитель заставил ребёнка выпрыгнуть на ходу из автобуса в Новокузнецке.