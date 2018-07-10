Сибирские музыканты выступят на фестивале Кустурицы

За «Золотую матрёшку» поборются 27 учеников и выпускников из российских музыкальных школ, среди них жители Томской и Омской областей.

Музыкальный фестиваль, учреждённый Эмиром Кустурицей, пройдёт с 14 по 17 июля в сербской деревне Дрвенград, построенной по проекту режиссёра специально для съёмок фильма «Жизнь как чудо» (2004), сообщают «Известия».

В конкурсной программе примут участие почти 40 человек в возрастных категориях 13-17 и 18-25 лет. Соперниками россиян станут музыканты из Сербии и Республики Сербская.

В числе приглашённых звёзд — пианисты Юрий Розум и Денис Мацуев, скрипачи Юлиан Рахлин, Роман Симович и Неманья Радулович. Кроме того, на фестивале выступят джазовые и рок-исполнители, а также фольклорные коллективы.

«У нас всё больше гостей, которые входят в сливки всемирной музыкальной сцены. Это будет очень интересно. Может быть, даже медведи, волки и лисы, которые живут рядом с деревней, примут участие в этом созвучии», — рассказал Эмир Кустурица на пресс-конференции.

Напомним, в январе новосибирские рок-скрипачки сняли клип о пионерском галстуке и любви.