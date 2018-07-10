1 балла
+18 °C
Курс ЦБ:
62,44
73,35

СК предъявит обвинение семерым фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне»

 10 июля, 15:36
были упомянуты
подходящие темы
СК предъявит обвинение семерым фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне»
фото пресс-службы следственного комитета рф

В Кемерово прошла встреча главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с потерпевшими и родственниками погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Пришли более 50 человек. Глава ведомства рассказал, что количество фигурантов по уголовному делу увеличилось до 11. В их числе управленцы торгового центра, люди, отвечающие за безопасность в здании, а также сотрудники МЧС, принимавшие участие в ликвидации пожара.

«В качестве свидетелей и потерпевших допрошено более тысячи человек, проведено свыше 320 различных экспертиз — большинство из них завершено, а также более 150 обысков и выемок, изъято и осмотрено порядка 4,5 тысяч предметов и документов», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Бастрыкин пообещал, что все 424 потерпевших смогут начать изучать материалы уголовного дела уже в этом месяце. А семерым фигурантам обвинение в окончательной редакции предъявят в ближайшее время.

При этом глава СК уточнил, что расследование продолжится до тех пор, пока самые мельчайшие подробности не станут доподлинно очевидными, а каждый причастный к гибели людей не ответит по закону.

Обсуждались на встрече и вопросы, не связанные с расследованием. Люди просили Бастрыкина помочь с прохождением реабилитации, устройством детей в кадетские корпуса СК, решением жилищных и других проблем.

Напомним, в начале июля в уголовном деле о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» появился новый фигурант — задержан начальник службы пожаротушения ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской области».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 июня, 16:23 • статья

«Дело Собчака» в Новосибирске

Премьерный показ широко обсуждаемой картины в Новосибирске состоялся в кинотеатре «Победа» в четверг, 14 июня
 21 апреля, 10:53 • статья

Спасти пожарного Генина

Шокирующая хронология событий в «Зимней вишне»
 21.11.2013, 13:34 • интервью

Остановка работы Мозго

Председатель Новосибирской коллегии адвокатов рассказал, что заставило следствие поменять своё мнение и предъявить обвинения в гибели Нины Шестаковой, сбитой автомобилем работника ГИБДД, Алексею Мозго, а не его супруге, которая якобы успела поменяться с пьяным мужем местами.
самое популярное
 28 июня, 14:13 • новость

Полтергейст в машине попал на камеру наблюдения в Новосибирске

Новосибирская программа «Безопасный дом» опубликовала видео, на котором неведомая сила разбивает стекло в пустой машине.
 27 июня, 14:51 • новость

«Возьми её или 200 тысяч» — томский работодатель выпустил скандальное видео

Крупная томская компания в поисках 100 разработчиков выпускает одно спорное видео за другим — на этот раз девушка в бюстгальтере.
 6 июля, 12:02 • новость

Фото мастера спорта на каблуках в метро вызвало спор у новосибирцев

В интернете опубликованы фото и видео, где новосибирская женщина-пауэрлифтер идёт в метро в коротких шортах и на каблуках, — это привело к бурному спору среди пользователей соцсети.
 2 июля, 10:39 • новость

Воспитатель избила и закрыла в туалете малыша в Новосибирске

Годовалый ребёнок проснулся после тихого часа, не увидел маму и расплакался — сотрудница детсада наказала его за слёзы.
 29 июня, 12:55 • новость

Процесс чистки панд от пыли умилил пользователей интернета

Видео, где маленьких панд «протирают от пыли», набирает всё большую популярность на просторах интернета.
 8 июля, 15:29 • новость

За покупку дешёвого картофеля новосибирца избили продавцы на рынке

Женщина пожаловалась в соцсетях, что на Гусинобродском рынке в Новосибирске продавцы-иммигранты напали на её мужа.