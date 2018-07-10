СК предъявит обвинение семерым фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне»

В Кемерово прошла встреча главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина с потерпевшими и родственниками погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Пришли более 50 человек. Глава ведомства рассказал, что количество фигурантов по уголовному делу увеличилось до 11. В их числе управленцы торгового центра, люди, отвечающие за безопасность в здании, а также сотрудники МЧС, принимавшие участие в ликвидации пожара.

«В качестве свидетелей и потерпевших допрошено более тысячи человек, проведено свыше 320 различных экспертиз — большинство из них завершено, а также более 150 обысков и выемок, изъято и осмотрено порядка 4,5 тысяч предметов и документов», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Бастрыкин пообещал, что все 424 потерпевших смогут начать изучать материалы уголовного дела уже в этом месяце. А семерым фигурантам обвинение в окончательной редакции предъявят в ближайшее время.

При этом глава СК уточнил, что расследование продолжится до тех пор, пока самые мельчайшие подробности не станут доподлинно очевидными, а каждый причастный к гибели людей не ответит по закону.

Обсуждались на встрече и вопросы, не связанные с расследованием. Люди просили Бастрыкина помочь с прохождением реабилитации, устройством детей в кадетские корпуса СК, решением жилищных и других проблем.

Напомним, в начале июля в уголовном деле о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» появился новый фигурант — задержан начальник службы пожаротушения ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской области».