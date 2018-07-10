Слова Ксении Собчак проверили на экстремизм по просьбе новосибирских общественников

Новосибирские общественники из организации «Гражданский патруль» получили ответ от Генпрокуратуры на просьбу проверить высказывание Ксении Собчак.

Вопросы у них возникли к словам, сказанным ею во время избирательной кампании на пресс-конференции в Москве 24 октября 2017 года:

«С точки зрения международного права, Крым — украинский. Мы нарушили слово, мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Мы дали обещание, и мы это обещание не выполнили. Не как политик, а как просто женщина Ксения Собчак я могу сказать: сейчас для России и Украины самое важное — восстановить дружбу любой ценой».

Общественники считают, что своими словами она поставила под сомнение территориальную целостность России. Но после проведения психолого-лингвистического исследования Генпрокуратура не выявила признаков экстремизма и заявила, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования нет.

Кстати, сама Собчак в ответ потребовала от прокуратуры ликвидировать «Гражданский патруль».

Напомним, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак сказала, что новосибирские пробки хуже московских, и раскритиковала работу городских властей.