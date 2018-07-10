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Студенческих общежитий в НСО станет больше

 10 июля, 18:04
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Студенческих общежитий в НСО станет больше
фото с сайта pixabay.com

К 2024 году число иностранных студентов в регионе должно увеличиться втрое — местные власти намерены обеспечить их местами в общежитиях.

Программа строительства и реконструкции студенческих общежитий реализуется в рамках государственно-частного партнёрства. По федеральному проекту «Экспорт российского образования» регион должен в три раза увеличить число иностранных студентов к 2024 году.

Сейчас в Новосибирской области учатся порядка восьми тысяч студентов из других стран. В основном это граждане Казахстана, Китая, Таджикистана и Кыргызстана. Через шесть лет в новосибирских вузах их количество должно увеличиться до 24 тысяч.

Для реализации этой задачи правительство Новосибирской области планирует запустить отдельный приоритетный проект. Вопрос студенческих общежитий в этом проекте один из основных. Если он будет решён, привлечь иностранных студентов не составит особого труда, считает замминистра образования Новосибирской области Олеся Орлова.

«Необходимо разработать механизм государственно-частного партнёрства для строительства либо реконструкции межвузовского кампуса для расселения иностранных обучающихся. Мы имеем кое-какие наработки, в том числе направленные на решение этой задачи», — рассказала Олеся Орлова.

Эта тема была затронута на пресс-конференции, посвящённой вузовской приёмной кампании-2018. Однако общая ситуация складывается не лучшим образом для высшей школы. В региональном минобре привели данные, свидетельствующие об уменьшении числа студентов. Причина этого явления не в демографии, а в уменьшении числа мест.

«Министерство образования и науки РФ в течение нескольких лет проводило мониторинг эффективности деятельности образовательных организаций, вузы мониторились по разным показателям, в том числе подвергались проверкам на соответствие лицензионным требованиям. В результате некоторые вузы прекратили свою деятельность. Число государственных вузов уменьшилось на два начиная с 2007 года, и с 2007 по 2017 год на территории НСО прекратили существование четыре частных вуза и пять филиалов образовательных организаций высшего образования», — объяснила Олеся Орлова.

Вместе с этим в регионе регистрируют уменьшение числа бюджетных мест в вузах. Если в 2016-2017 годах их было 12 756, то план набора этого года — 12 210 мест. Из них на очной форме обучения — 9757 мест, в 2017 году этот показатель был выше на 2000. Такое сокращение, напоминают представители университетов, академий и институтов, началось давно.

Тенденция последних 15 лет — подорожание высшего образования. Шансов попасть на бюджетное место больше у тех, кто силён в точных науках, считает Николай Пустовой, председатель совета ректоров вузов Новосибирской области.

«Большая часть бюджетных мест — это инженерное образование. Хотя процент гуманитарного образования молодёжи стабилизировался», — отметил Николай Пустовой.

Вместе с тем представители высшей школы считают: на фоне спроса на инженеров и довольно большого конкурса на факультеты технического профиля качество школьной подготовки по математике, физике и химии оставляет желать лучшего. По их мнению, абитуриенты приходят откровенно слабые.

Напомним, из-за лишения аккредитации на 2,5 тысячи меньше студентов примут новосибирские вузы.

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