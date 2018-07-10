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Третьяку показали эскиз нового ледового дворца в Новосибирске

 10 июля, 11:42
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Третьяку показали эскиз нового ледового дворца в Новосибирске
фото пресс-службы правительства новосибирской области

В Новосибирске обсудили подготовку к проведению молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, в совещании принял участие президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

Участники пришли к выводу, что нужно иметь два полноценных стадиона для проведения соревнований; обеспечить самую высокую посещаемость всех матчей, так как телевизионная картинка будет транслироваться на весь мир; обеспечить организацию фан-зоны для тех, кто не сможет попасть на трибуны; привлечь к подготовке и проведению турнира волонтёров.

«Необходимо построить не только саму арену. Будет проведено благоустройство окружающей территории, строительство станции метро „Спортивная“. Мы все понимаем, что на это событие приедут тысячи болельщиков со всего мира. Сроки работ очень сжатые, но вполне реальные», — сказал глава области Андрей Травников.

Представитель компании-проектировщика нового ЛДС, заместитель гендиректора ООО «Проектный институт „Арена“» Алексей Орлов представил на совещании план-схему будущего спортобъекта. Вскоре проект вынесут на публичное обсуждение.

Вместимость ледового дворца составит 10 500 зрителей. Здесь также появятся набережная и парковая зона, паркинги, новые дороги и водоочистные сооружения, реконструируют дамбу Октябрьского моста и площадь им. Лыщинского. Строительство должно начаться в 2019 году, а ввести в эксплуатацию новую арену планируют 30 июня 2022 года.

Владислав Третьяк призвал уделить особое внимание видеокубу — «сердцу» современных спортивных арен, а также уровню комфорта на трибунах.

Кстати, ещё до совещания Травников и Третьяк посетили действующий ледовый дворец спорта «Сибирь». К международным соревнованиям здесь заменят охлаждающую плиту, борта и льдоуборочные комбайны. Предстоит обустроить четыре новых раздевалки, трибуны, помещения судейских комнат, зону допинг-контроля и пресс-зону, модернизировать системы вентиляции и кондиционирования, фасад и кровлю, световое и звуковое оборудование.

Напомним, строительство нового ЛДС в Новосибирске — вопрос решённый, но для нового объекта необходимо реализовать ряд инфраструктурных проектов, которые оценивают в 6 млрд рублей.

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