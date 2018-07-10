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Три детских лагеря эвакуировали в Забайкалье из-за наводнения

 10 июля, 15:57
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Три детских лагеря эвакуировали в Забайкалье из-за наводнения
фото с сайта pixabay.com

Из-за сильного паводка в Забайкалье эвакуировали три детских лагеря, ребятишек вывозят на автобусах, иногда в этом участвуют родители.

Дожди в регионе идут почти каждый день. В минувшее воскресенье, 8 июля, из берегов вышли реки, пострадали шесть населённых пунктов.

«Вода зашла в 157 домов, в которых проживают 483 человека. От разгула стихии также пострадали 630 приусадебных участков домов с населением более 1,4 тысячи человек», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по краю.

Синоптики прогнозируют, что 11-12 июля на регион может обрушиться вторая волна осадков. Детей из-за угрозы подтопления вывезли из учреждений комитета спорта Читы — «Жемчужина» и «Багульник», а также из палаточного лагеря «Таёжный» в Нерчинском районе.

Минобразования края контролирует ситуацию в других детских лагерях, находящихся в зоне возможного подтопления. В ведомстве отмечают, что во всех лагерях есть запасы еды и питьевой воды.

Напомним, под ударом стихии в Забайкалье оказались Тунгокоченский, Шилкинский, Карымский и Читинский районы, но режим ЧС ввели на территории всего края.

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