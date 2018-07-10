Водитель заставлял ребёнка выпрыгнуть на ходу из автобуса в Новокузнецке

После того, как девочка с собакой на руках не смогла пробраться к выходу и выйти на своей остановке, экипаж автобуса предложил ей это сделать во время движения транспорта.

В группе «Новости Новокузнецка» в соцсети «ВКонтакте» очевидица, рассказала об инциденте, произошедшем вечером 8 июля с юной пассажиркой. По словам Анастасии, девочка 8-9 лет с собакой на руках зашла в автобус № 47 и собиралась выходить на следующей остановке. Но водитель лишь немного сбросил скорость и открыл дверь.

«Девочка несколько раз попыталась выйти, но поняла, что не может этого сделать из едущего автобуса, начала просить остановить, на что водитель закрыл дверь и резко рванул с места. На наши призывы остановиться он никак не реагировал. Вместо этого сказал, что она выйдет на следующей остановке», — сообщила Анастасия.

В стороне не остался и кондуктор автобуса. Она отдала ребёнку деньги за билет, при этом отругав её. После того, как девочка вышла на следующей остановке, кондуктор начала высказываться о тех, кто пытался защитить школьницу.

«Какое дело тебе до этого ребёнка» — эту фразу, подкреплённую нецензурными выражениями, услышала Анастасия в свой адрес.

В комментариях к посту подписчики группы активно обсуждают произошедшее. По мнению пользователей соцсети, об этом случае необходимо сообщить в правоохранительные органы.

Напомним, группы детей станут возить на автобусах по новым правилам.