За кражу материнского капитала томич отправится в колонию

В Томской области суд вынес приговор мужчине, который убедил женщину отдать свою банковскую карту с материнским капиталом.

По версии суда и следствия, в период с июля 2013 по март 2014 года мужчина выяснил, что жительница Шегарского района собирается приобрести жильё. Он убедил её в том, что может стать посредником сделки. Женщина согласилась. После этого он нашёл подходящий вариант дома и уговорил её оформить договор займа, чтобы приобрести недвижимость.

«После того как женщина оформила в одном из кредитных потребительских кооперативов договор займа денежных средств на сумму 409 тысяч рублей и получила банковскую карту, на счёт которой должны были быть зачислены денежные средства, подсудимый убедил её передать банковскую карту ему под предлогом обеспечения сохранности денежных средств. Впоследствии подсудимый, зная пин-код банковской карты, в несколько приёмов обналичил не принадлежащие ему денежные средства на общую сумму 408,8 тысячи рублей, а оставшиеся 200 рублей перевёл на номер своего мобильного телефона», — сообщил пресс-центр прокуратуры Томской области.

Мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы в исправительном учреждении общего режима. Также томич вернул потерпевшей украденные деньги.

Напомним, в апреле женщина отняла материнский капитал у семи семей в Новосибирской области.