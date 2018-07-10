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За кражу материнского капитала томич отправится в колонию

 10 июля, 17:12
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За кражу материнского капитала томич отправится в колонию
фото с сайта pixabay.com

В Томской области суд вынес приговор мужчине, который убедил женщину отдать свою банковскую карту с материнским капиталом.

По версии суда и следствия, в период с июля 2013 по март 2014 года мужчина выяснил, что жительница Шегарского района собирается приобрести жильё. Он убедил её в том, что может стать посредником сделки. Женщина согласилась. После этого он нашёл подходящий вариант дома и уговорил её оформить договор займа, чтобы приобрести недвижимость.

«После того как женщина оформила в одном из кредитных потребительских кооперативов договор займа денежных средств на сумму 409 тысяч рублей и получила банковскую карту, на счёт которой должны были быть зачислены денежные средства, подсудимый убедил её передать банковскую карту ему под предлогом обеспечения сохранности денежных средств. Впоследствии подсудимый, зная пин-код банковской карты, в несколько приёмов обналичил не принадлежащие ему денежные средства на общую сумму 408,8 тысячи рублей, а оставшиеся 200 рублей перевёл на номер своего мобильного телефона», — сообщил пресс-центр прокуратуры Томской области.

Мужчина полностью признал вину. Суд приговорил его к полутора годам лишения свободы в исправительном учреждении общего режима. Также томич вернул потерпевшей украденные деньги.

Напомним, в апреле женщина отняла материнский капитал у семи семей в Новосибирской области.

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