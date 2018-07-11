«Конвейер смерти»: новосибирский Центр по проблемам домашних животных опустел

Депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус посетила злачное место, куда отправляют неугодных горожанам животных и где их распределяют: либо эвтаназия, либо приют; 10 июля в центре было пусто.

Наталья Пинус вчера, 10 июля, без предупреждения навестила карантинное отделение МКУ «Центр по проблемам домашних животных» в Новосибирске. Именно сюда попадают бездомные животные, на которых жалуются горожане. Впечатлениями она поделилась на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Здесь определяется, больные животные или здоровые. Здоровые отправляются в питомник на Иванова, остальные подвергаются эвтаназии. Сейчас в карантинном отделении на Гусинке нет ни одного животного. Все „зачищено“ в пятницу», — написала депутат.

В питомнике на улице Иванова, судя по информации на их странице в соцсети «ВКонтакте», на данный момент проживают всего три собаки. В МКУ при этом официально работают несколько десятков человек.

«Чем они занимаются? Тремя собаками? И ещё целый комплекс вопросов, которые, надеюсь, скоро озвучим в мэрии. Совместно с активистами зоозащиты мы пытаемся изменить подход к решению проблем домашних животных в нашем городе по аналогии с некоторыми другими регионами. С технологии эвтаназии бездомных животных на стерилизацию и поиск новых хозяев. И на развитие гуманного отношения в обществе к своим питомцам», — отметила Наталья Пинус.

Фото и информация о такой поездке не оставили равнодушными горожан.

«Последние минуты жизни животных проходят в этом „заведении“. Конвейер смерти...» — написала одна из девушек о Центре по проблемам домашних животных.

Напомним, в июле гудронного щенка вылечили и спасли всем Новосибирском.