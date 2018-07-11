«Летел слишком быстро»: кемеровский байкер погиб в ДТП

Водитель мотоцикла протаранил не пропустившую его «Ладу» и скончался на месте.

ДТП в Кемерово на проспекте Ленина произошло 9 июля, но видеозапись произошедшего появилась в соцсетях накануне. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как мотоцикл на огромной скорости врезается в автомобиль LADA Kalina — в результате машина буквально разваливается на части.

От удара водитель байка погиб на месте, а его пассажир попал в больницу и находится в тяжёлом состоянии. В автомобиле же никто не пострадал.

«Если судить по светофорам, то водитель чёрного универсала обязан был пропустить встречный транспорт, но байкер, похоже, летел слишком быстро», — прокомментировали аварию в соцсетях.

Напомним, смертельное столкновение двух авто на большой скорости произошло в НСО.