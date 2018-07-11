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Лось попал под КамАЗ у новосибирского Экспоцентра

 11 июля, 11:05
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Лось попал под КамАЗ у новосибирского Экспоцентра
фото из группы «АСТ-54» «ВКонтакте»

Лесной гость переходил дорогу поздно вечером — животное погибло под колёсами грузовика.

О происшествиии сообщили в соцсетях в ночь на 11 июля.

«В 300 метрах от Экспоцентра на улице Станционной был сбит лось, предположительно, грузовым автомобилем», — рассказал один из подписчиков группы.

В комментариях отметили, что на лося наехал КамАЗ.

Свидетель происшествия сообщил, что транспорт от столкновения с животным не пострадал. А вот четвероногий пешеход не мог встать. Очевидец предположил, что у лося отбиты внутренние органы. Позже стало известно, что он не выжил.

Напомним, в июне ДТП с лосём произошло на бердской трассе.

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