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Маленького осиротевшего колонка спасли в «Земле леопарда»

 11 июля, 07:07
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Маленького осиротевшего колонка спасли в «Земле леопарда»
кадр из видео с YouTube-канала МРОО «Центр «Тигр»

Крохотного детёныша семейства куньих обнаружили на автодороге — к счастью, его нашла небезразличная девушка и передала научным сотрудникам.

Научные сотрудники «Земли леопарда» доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных детёныша колонка в возрасте нескольких недель, который остался без мамы. Малыша нашли на дороге между заповедником «Кедровая падь» и национальным парком.

Колонок — хищник семейства куньих из рода ласок и хорей, распространён на юге Дальнего Востока и в Азии. Животные чаще всего селятся в лесах, около рек и озёр, реже — в населённых пунктах, где питаются крысами и мышами. Вырастают колонки до 30 сантиметров.

Маленького колонка нашла девушка, которая проезжала мимо нацпарка. Размером с большой палец руки зверёк растерянно бегал посреди дороги под дождём. Девушка посадила кроху в рукавицу и принесла в лабораторию «Земли леопарда».

«Мы впервые столкнулись с осиротевшим детёнышем колонка. Было ясно, что этот зверёк совсем молод и ещё не может добывать пищу самостоятельно. Поэтому мы приняли решение на время отправить его на реабилитацию к нашим коллегам. Надеемся, что вскоре он вернётся на „Землю леопарда“ в добром здравии», — рассказал инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда» Виктор Сторожук.

Малыш находится в хорошем физическом состоянии, его обеспечили подходящим питанием, какое бы давала мать.

«Колонок содержится в клетке, в которой уже сделал себе норку из сена. Вероятно, ему потребуется пробыть в Центре около двух недель, после чего он сможет самостоятельно добывать пищу, и мы выпустим его на волю. Надеемся, что до этого у нас получится провести для него пробную охоту на мышь», — сообщила Екатерина Блидченко, инженер-исследователь ФГБУ «Земля леопарда» и зоолог МРОО «Центр «Тигр».

В настоящее время проживание колонка обеспечивается за счёт частных благотворителей, которые помогают содержать диких животных в МРОО «Центр «Тигр».

Напомним, в июне водитель снял на видео, как амурский тигр бродит у дороги на границе «Земли леопарда».

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