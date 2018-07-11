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Массовое отравление роллами произошло в Барнауле

 11 июля, 08:48
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Массовое отравление роллами произошло в Барнауле
фото с сайта pixabay.com

Следственный комитет начал проверку после массового отравления роллами в Барнауле, известно о госпитализации 15 человек.

ЧП произошло в начале июля. Местный житель сделал заказ в службе доставки «Японский бох», трапеза завершилась вызовом скорой помощи. Медики доставили пострадавшего в городскую больницу, где выяснилось, что он не единственный клиент этой фирмы, получивший кишечную инфекцию.

«Во время проверки предстоит установить обстоятельства произошедшего, а также дать правовую оценку на предмет нарушения санитарно-эпидемиологических правил и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Алтайскому краю.

Пресс-служба регионального Роспотребнадзора отмечает, что среди пострадавших двое детей — 12 и 17 лет. Состояние всех 15 обратившихся за помощью оценивается как средней степени тяжести. Девять человек находятся в медицинских учреждениях, шестеро проходят лечение амбулаторно.

С 9 июля работа службы доставки приостановлена, сейчас на предприятии идёт проверка.

Напомним, в конце марта после отравления пяти человек суд приостановил работу кулинарного цеха новосибирской службы доставки суши и роллов «Харакири».

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