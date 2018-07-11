3 балла
+21 °C
Курс ЦБ:
62,44
73,35

Медведи вышли в люди на красноярских «Столбах»

 11 июля, 08:25
подходящие темы
Медведи вышли в люди на красноярских «Столбах»
фото с сайта pixabay.com

С начала июля только в районе Такмака медведицу с медвежонком видели 11 раз.

Кроме того, на кордоне Лалетино к людям зачастил медведь-пестун.

Как рассказали сотрудники заповедника «Столбы», хищники уже не реагируют на госинспекторов, которые пытаются их отпугнуть. Однако нападений на людей пока не зафиксировано.

В детские лагеря и на базы отдыха, граничащие с заповедником, направлены уведомления с просьбой усилить меры безопасности, а местным жителям и туристам напоминают: при встрече с медведем запрещено фотографировать или кормить зверя. А также необходимо уносить остатки еды с собой, чтобы не привлекать животных.

Напомним, пёс спас от медведя жительницу Красноярска.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 5 июня, 13:50 • репортаж

Шоу из морских глубин

Жителям Новосибирска подготовили настоящую творческую битву в исполнении животных — артистов «Дельфинии» — программа выступления уникальна и не имеет аналогов в мире.
 29.12.2017, 13:05 • статья

Ы* — Ытоги

Где мы поторопились, почему это был год медведей, самые смешные ошибки и необычные наказания за них — чем запомнился 2017 год редакции Сиб.фм.
 20.12.2017, 10:51 • интервью

Творчество — это воровство

Режиссёр Алексей Резников — о том, почему не оставил только документальные кадры о научных экспедициях, какие «бабочки» есть у китов и чем привлекает Камчатка.
самое популярное
 28 июня, 14:13 • новость

Полтергейст в машине попал на камеру наблюдения в Новосибирске

Новосибирская программа «Безопасный дом» опубликовала видео, на котором неведомая сила разбивает стекло в пустой машине.
 6 июля, 12:02 • новость

Фото мастера спорта на каблуках в метро вызвало спор у новосибирцев

В интернете опубликованы фото и видео, где новосибирская женщина-пауэрлифтер идёт в метро в коротких шортах и на каблуках, — это привело к бурному спору среди пользователей соцсети.
 27 июня, 14:51 • новость

«Возьми её или 200 тысяч» — томский работодатель выпустил скандальное видео

Крупная томская компания в поисках 100 разработчиков выпускает одно спорное видео за другим — на этот раз девушка в бюстгальтере.
 2 июля, 10:39 • новость

Воспитатель избила и закрыла в туалете малыша в Новосибирске

Годовалый ребёнок проснулся после тихого часа, не увидел маму и расплакался — сотрудница детсада наказала его за слёзы.
 29 июня, 12:55 • новость

Процесс чистки панд от пыли умилил пользователей интернета

Видео, где маленьких панд «протирают от пыли», набирает всё большую популярность на просторах интернета.
 8 июля, 15:29 • новость

За покупку дешёвого картофеля новосибирца избили продавцы на рынке

Женщина пожаловалась в соцсетях, что на Гусинобродском рынке в Новосибирске продавцы-иммигранты напали на её мужа.