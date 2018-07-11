Медведи вышли в люди на красноярских «Столбах»

С начала июля только в районе Такмака медведицу с медвежонком видели 11 раз.

Кроме того, на кордоне Лалетино к людям зачастил медведь-пестун.

Как рассказали сотрудники заповедника «Столбы», хищники уже не реагируют на госинспекторов, которые пытаются их отпугнуть. Однако нападений на людей пока не зафиксировано.

В детские лагеря и на базы отдыха, граничащие с заповедником, направлены уведомления с просьбой усилить меры безопасности, а местным жителям и туристам напоминают: при встрече с медведем запрещено фотографировать или кормить зверя. А также необходимо уносить остатки еды с собой, чтобы не привлекать животных.

Напомним, пёс спас от медведя жительницу Красноярска.