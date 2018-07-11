Митинг против пенсионной реформы согласовали в мэрии Новосибирска

Мэрия Новосибирска дала добро на проведение очередной акции протеста против повышения пенсионного возраста в России.

Митинг состоится 18 июля в сквере на улице Орджоникидзе, 18. Время проведения мероприятия с 18:00 до 21:00. О том, что мэрия не будет препятствовать акции, сообщил один из её организаторов Сергей Дьячков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«На всякий случай напоминаю: митинг 18 июля будет без партийных флагов, разрешён только флаг России. Так мы победили в „тарифной войне“, так будет и сейчас», — отметил Сергей Дьячков.

Напомним, в июле в Новосибирске прошёл третий митинг против повышения пенсионного возраста.