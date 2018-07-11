Московскую семью обязали выплатить долги покойника

Вместе с наследством жители столицы получили обязательства по уплате кредита покойного родственника; суд встал на сторону кредитора.

Верховный суд признал законным право начислять проценты на кредит покойного даже до того, как его родственники примут наследство. Такое решение судья вынес по делу москвичей — матери и сына, которые вступили в конфликт с коммерческим банком.

Как пишет «Московский комсомолец», отец семейства взял потребительский кредит на 120 тысяч рублей, а спустя год умер. Его сын попросил банк не начислять проценты по кредиту до тех пор, пока он и его мать не вступят в наследство; банкиры на словах пообещали этого не делать. Однако спустя полгода, когда наследник погасил весь остаток долга — 96,5 тысячи рублей, то обнаружил, что кредитной организации должен ещё 11,5 тысячи рублей — те самые проценты за пользование кредитом.

Затем москвич обратился в Измайловский суд, который встал на сторону банка, после этого обжаловал его решение в Мосгорсуде — там дело решилось в его пользу. На этом судебные разбирательства не закончились: банкиры подали жалобу в ВС, где пришли к мнению, что кредитные обязательства не «умирают» вместе с заёмщиком, а банк вправе не замораживать кредит и начислять проценты на остаток.

Напомним, красноярская пенсионерка из-за долгов за коммунальные услуги завещала свою квартиру Дональду Трампу, чтобы тот «помучился».