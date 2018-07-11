4 балла
+21 °C
Курс ЦБ:
62,44
73,35

Московскую семью обязали выплатить долги покойника

 11 июля, 07:44
подходящие темы
Московскую семью обязали выплатить долги покойника
фото с сайта pixabay.com

Вместе с наследством жители столицы получили обязательства по уплате кредита покойного родственника; суд встал на сторону кредитора.

Верховный суд признал законным право начислять проценты на кредит покойного даже до того, как его родственники примут наследство. Такое решение судья вынес по делу москвичей — матери и сына, которые вступили в конфликт с коммерческим банком.

Как пишет «Московский комсомолец», отец семейства взял потребительский кредит на 120 тысяч рублей, а спустя год умер. Его сын попросил банк не начислять проценты по кредиту до тех пор, пока он и его мать не вступят в наследство; банкиры на словах пообещали этого не делать. Однако спустя полгода, когда наследник погасил весь остаток долга — 96,5 тысячи рублей, то обнаружил, что кредитной организации должен ещё 11,5 тысячи рублей — те самые проценты за пользование кредитом.

Затем москвич обратился в Измайловский суд, который встал на сторону банка, после этого обжаловал его решение в Мосгорсуде — там дело решилось в его пользу. На этом судебные разбирательства не закончились: банкиры подали жалобу в ВС, где пришли к мнению, что кредитные обязательства не «умирают» вместе с заёмщиком, а банк вправе не замораживать кредит и начислять проценты на остаток.

Напомним, красноярская пенсионерка из-за долгов за коммунальные услуги завещала свою квартиру Дональду Трампу, чтобы тот «помучился».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26 июня, 14:56 • статья

Карты под контролем

Благодаря изменениям налоговики получат новые полномочия по контролю за счетами и налогообложению физических лиц. Как это отразится на повседневной жизни россиян?

Не рой клиенту яму

 5 июня, 11:16 • колонка
Виталий Ветров
управляющий юридической компанией
Чтобы «построить» клиентов и приучить их проводить операции со счетами и вкладами чётко и в срок, банки нередко их наказывают, блокируя средства. Но кому они в итоге делают хуже?
 22 мая, 13:01 • статья

Давал — не давал

Главу посёлка Шерегеш Кемеровской области Виктора Дорогунцова обвиняют в покушении на дачу взятки и преступной халатности — своё честное имя ему предстоит отстаивать в суде.
самое популярное
 28 июня, 14:13 • новость

Полтергейст в машине попал на камеру наблюдения в Новосибирске

Новосибирская программа «Безопасный дом» опубликовала видео, на котором неведомая сила разбивает стекло в пустой машине.
 6 июля, 12:02 • новость

Фото мастера спорта на каблуках в метро вызвало спор у новосибирцев

В интернете опубликованы фото и видео, где новосибирская женщина-пауэрлифтер идёт в метро в коротких шортах и на каблуках, — это привело к бурному спору среди пользователей соцсети.
 27 июня, 14:51 • новость

«Возьми её или 200 тысяч» — томский работодатель выпустил скандальное видео

Крупная томская компания в поисках 100 разработчиков выпускает одно спорное видео за другим — на этот раз девушка в бюстгальтере.
 2 июля, 10:39 • новость

Воспитатель избила и закрыла в туалете малыша в Новосибирске

Годовалый ребёнок проснулся после тихого часа, не увидел маму и расплакался — сотрудница детсада наказала его за слёзы.
 29 июня, 12:55 • новость

Процесс чистки панд от пыли умилил пользователей интернета

Видео, где маленьких панд «протирают от пыли», набирает всё большую популярность на просторах интернета.
 8 июля, 15:29 • новость

За покупку дешёвого картофеля новосибирца избили продавцы на рынке

Женщина пожаловалась в соцсетях, что на Гусинобродском рынке в Новосибирске продавцы-иммигранты напали на её мужа.