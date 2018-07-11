Роспотребнадор проверил пляжи Новосибирска — оказалось, вода на популярном месте отдыха горожан не соответствует санитарным нормам.

Специалисты проинспектировали территории новосибирских пляжей на соответствие санитарным нормам и взяли пробы воды на каждом из них. Проверку прошли только четыре: «Звезда», «У моря Обского», «Бухта Лазурная», а также пляж ПКиО «Бугринская роща».

«Пробы воды из реки Обь на пляже „Наутилус“ по микробиологическим показателям не соответствуют гигиеническим нормативам», — заключили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре подчеркнули: не рекомендуется купаться в тех местах, где вода не соответствует гигиеническим нормам, а также в местах неорганизованного отдыха. Проверки качества воды на пляжах Новосибирска специалисты продолжают.

Напомним, в июне число разрешённых пляжей в Новосибирске выросло до 15.